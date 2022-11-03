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Мост в Стоянке под Киевом полностью восстановлен: когда запустят движение

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Четверг 03 ноября 2022 11:18
Мост в Стоянке под Киевом полностью восстановлен: когда запустят движение Фото: мост в Стоянке под Киевом полностью восстановлен (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Мост в Стоянке (Киевская область), разрушенный в феврале этого года во время наступления россиян, полностью восстановлен. С сегодняшнего дня проезд по нему осуществляется в обе стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Сегодня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев - Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для кафиров во время наступления на Киев в феврале", - отметил он.

По словам Тимошенко, после доеккупации Киевской области менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту. Уже в мае было восстановлено движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальный ремонт правой части разрушенного моста.

Сегодня мост заработал полноценно.

Фото: восстановленный мост в Стоянке (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, ранее сообщалось, что на подъезде к Чернигову дорожники восстановили мост, который расположен на международной трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

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