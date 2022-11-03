Мост в Стоянке под Киевом полностью восстановлен: когда запустят движение

Мост в Стоянке (Киевская область), разрушенный в феврале этого года во время наступления россиян, полностью восстановлен. С сегодняшнего дня проезд по нему осуществляется в обе стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Сегодня проезд открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев - Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для кафиров во время наступления на Киев в феврале", - отметил он.

По словам Тимошенко, после доеккупации Киевской области менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту. Уже в мае было восстановлено движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальный ремонт правой части разрушенного моста.

Сегодня мост заработал полноценно.

Фото: восстановленный мост в Стоянке (t.me/tymoshenko_kyrylo)