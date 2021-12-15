Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки более 250 нарушений "тишины"

"В Донецкой области СММ зафиксировала 127 нарушений режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство таких случаев выявлено в районах севернее Широкино. Кроме того, Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня вблизи Александровского, которые были оценены как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности.

За предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 164 нарушения "тишины" (большинство - также вблизи Широкино).

"В Луганской области СММ зафиксировала 126 нарушений режима прекращения огня, в том числе 18 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.

Уточняется, что большинство нарушений произошло около участка разведения в районе Золотого.