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Місія ОБСЄ зафіксувала за добу понад 250 порушень "тиші"

Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 13 Грудня, 253 порушення режиму припинення вогню. З них 127 випадків виявлено в Донецькій області і 126 - в Луганській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт № 293/2021, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 14 грудня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 127 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 11 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість таких випадків виявлено в районах північніше Широкино. Крім того, місія зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню поблизу Олександрівського, які були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки.

За попередню добу в Донецькій області було зафіксовано 164 порушення "тиші" (більшість - також поблизу Широкино).

"У Луганській області СММ зафіксувала 126 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 18 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Уточнюється, що більшість порушень сталося біля ділянки розведення в районі Золотого.

Раніше ми писали, що бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення.

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ОБСЄ