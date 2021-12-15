Місія ОБСЄ зафіксувала за добу понад 250 порушень "тиші"

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 13 Грудня, 253 порушення режиму припинення вогню. З них 127 випадків виявлено в Донецькій області і 126 - в Луганській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт № 293/2021, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 14 грудня.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 127 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 11 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.
Зазначається, що більшість таких випадків виявлено в районах північніше Широкино. Крім того, місія зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню поблизу Олександрівського, які були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки.
За попередню добу в Донецькій області було зафіксовано 164 порушення "тиші" (більшість - також поблизу Широкино).
"У Луганській області СММ зафіксувала 126 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 18 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.
Уточнюється, що більшість порушень сталося біля ділянки розведення в районі Золотого.
Раніше ми писали, що бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення.