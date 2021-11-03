ОБСЕ зафиксировала более ста единиц техники оккупантов за линией отвода на Донбассе

В районе Терново, в полосе действий так называемого "1 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ было обнаружено 67 танков и 12 боевых брониррованных машин (ББМ).

В районе Шимшиновки, в полосе действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ, было обнаружено 10 танков и 25 единиц ББМ.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и согласования по меньшей мере трех батальонно-тактических групп с целью усиления или ротации подразделений на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В то же время позразделения ВСУ находятся на ранее определенных позициях. Также украинские военные неукоснительно соблюдают режим прекращения огня.