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ОБСЄ зафіксувала понад сто одиниць техніки окупантів за лінією відведення на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували факти грубих порушень на Донбасі з боку окупантів. Все їхнє озброєння та техніка знаходяться поза межами визначених районів відведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

У районі Терново, у смузі дій так званого "1 армійського корпусу" збройних формувань РФ, було виявлено 67 танків та 12 бойових броньованих машин (ББМ).

У районі Шимшинівки, у смузі дій так званого "2 армійського корпусу" збройних формувань РФ, було виявлено 10 танків та 25 одиниць ББМ.

"Зосередження бойової техніки в такій кількості може свідчити про наміри створення та узгодження щонайменше трьох батальйонно-тактичних груп з метою посилення чи ротації підрозділів на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

У той же час розділи ЗСУ знаходяться на раніше визначених позиціях. Також українські військові неухильно дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі.

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