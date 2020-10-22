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Миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение нарушений режима "тишины" на Донбассе вдвое

Автор: Игорь Литвиненко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В период с 5 по 18 октября количество нарушений режима "тишины" сократилось вдвое.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 22 октября.

Так, за отчетный период Миссия зафиксировала 215 нарушений режима "тишины", тогда как за предыдущий двухнедельный период таких нарушений было 429.

При этом наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения вблизи трех участков разведения сил и средств - Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского СММ регулярно фиксировала присутствие людей на военных позициях и позициях военного типа или рядом с ними", - добавили в Миссии.

Напомним, за прошедшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом украинским военным пришлось применять ответный огонь для подавления активности противника.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе разминировали уже почти 35 тысяч гектаров территорий.

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