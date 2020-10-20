ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе разминировали уже около 35 тысяч гектаров

Донбасс, Вторник 20 октября 2020 11:51
На Донбассе разминировали уже около 35 тысяч гектаров
Фото: Сергей Наев (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе проведено очищение уже почти 35 тысяч гектаров в ходе разминирования территорий. Было изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По словам главнокомандующего ООС Сергея Наева, одним из приоритетных направлений деятельности Объединенных сил является сохранение жизни, прав и свобод граждан Украины.

"В ходе разминирования территорий Донецкой и Луганской Украины областей было очищено около 35 тысяч га, а также изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных устройств. Совместно с государственными органами власти восстановлено 1705 жилых домов, 1754 километров дорожной инфраструктуры, более чем в 50 населенных пунктах восстановлены сети газо-, водо- и теплоснабжения", - сообщил Наев.

Он добавил, что в течение 2019-2020 годов мобильными бригадами была оказана медицинская помощь более тысячи лицам, проживающим в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что на Донбассе разминировали 12 участков, которые были определены на саммите в нормандском формате в Париже в прошлом году.

До этого в начале сентября Трехсторонняя контактная группа согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на Донбассе. Еще 20 участков разминируют в рамках строительства нового КПВВ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ДонбассразминированиеООССергей Наев

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь