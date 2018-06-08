Хуг перебуває з робочим візитом на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень. Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Тwitter.

"Минулого тижня місія СММ зафіксувала понад 5 300 порушень припинення вогню", - повідомив він.

OSCE's Hug: Last week SMM recorded over 5,300 ceasefire violations; in May 28,000 CFVs recorded with at least 2,248 caused by weapons that should have been withdrawn in accordance with Minsk #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілів навколо Донецької фільтрувальної станції. Хуг також зазначив, що в результаті недотримання режиму припинення вогню ДФС довелося закрити на цьому тижні.