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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 14:02
Фото: Олександр Хуг (УНІАН)
Фото: Олександр Хуг (УНІАН)

Хуг перебуває з робочим візитом на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень. Про це в ході брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-служба місії в Тwitter.

"Минулого тижня місія СММ зафіксувала понад 5 300 порушень припинення вогню", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілів навколо Донецької фільтрувальної станції. Хуг також зазначив, що в результаті недотримання режиму припинення вогню ДФС довелося закрити на цьому тижні.

Внаслідок бойових дій поблизу Кримського поранено двох військових, - Міноборони Місія ОБСЄ готова сприяти запуску Донецької фільтрувальної станції
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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