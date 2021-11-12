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Миссия ОБСЕ утратила беспилотник в Луганской области

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Луганская область, Пятница 12 ноября 2021 07:43
Миссия ОБСЕ утратила беспилотник в Луганской области Фото: Миссия ОБСЕ утратила беспилотник в Луганской области (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анна Полисученко

Миссия ОБСЕ утратила беспилотник в Луганской области. Члены патруля Миссии считают, что его "заглушили".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 11 ноября.

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине населенного пункта Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее", - говорится в сообщении.

С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по предварительной оценке - вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением.

Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

В целом, в отчете от 11 ноября Миссия сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской.

Также СММ ОБСЕ сообщает о препятствовании передвижению и глушению других БПЛА, кроме утраченного.

Ранее мы писали, что, согласно данным ОБСЕ, боевики размещают военную технику в жилых районах.

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