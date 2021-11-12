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Місія ОБСЄ втратила безпілотник у Луганській області

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Луганська область, П'ятниця 12 листопада 2021 07:43
Місія ОБСЄ втратила безпілотник у Луганській області Фото: Місія ОБСЄ втратила безпілотник в Луганській області (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анна Полисученко

Місія ОБСЄ втратила безпілотник в Луганській області. Члени патруля Місії вважають, що його "заглушили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 11 листопада.

"10 листопада члени патруля Місії перебували на південно-східній околиці населеного пункту Перевальськ (непідконтрольний уряду, 38 км на захід від Луганська) для польоту БПЛА СММ малого радіусу дії, про який повідомлялося заздалегідь", - йдеться в повідомленні.

З 10:13 до 10:17 апарат відчував вплив перешкод сигналу GPS (за попередньою оцінкою - внаслідок ймовірного глушіння), після чого спостерігачі втратили контроль над його просторовим положенням.

Команда Місії не змогла повернути літальний апарат, після чого покинула цей район.

В цілому, у звіті від 11 листопада місія повідомляє про 399 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 29 - в Луганській.

Також СММ ОБСЄ повідомляє про перешкоджання пересуванню і глушінню інших БПЛА, крім втраченого.

Раніше ми писали, що, згідно з даними ОБСЄ, бойовики розміщують військову техніку в житлових районах.

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