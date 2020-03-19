Миссия ОБСЕ в Украине продолжила мандат до 2021 года

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжила мандат на следующий 12-месячный период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, мандат СММ ОБСЕ в Украине был продлен до 31 марта 2021 года. Государства участники ОБСЕ также согласились существенно увеличить бюджет миссии для усиления ее мониторинговых возможностей.

"МИД Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата СММ ОБСЕ в Украине ... Благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, которые подтверждают военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - заявили в МИД.

Также в МИД ожидают, что миссия ОБСЕ продолжит работу, направленную на содействие мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, который начала в 2014 году Российская Федерация.

"Требуем выполнить многочисленные резолюции международных организаций по обеспечению доступа СММ в Крым и прекратить кампанию по запугиванию наблюдателей миссии на временно оккупированных частях Донбасса", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию. Патрулю ОБСЕ отказали в проезде через блокпост близ Новоазовска, а также на 30 минут задержали проезд на блокпосту вблизи Верхнешироковского.