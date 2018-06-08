Місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілів навколо ДФС

Обстріли зафіксовано в радіусі 15 км навколо Донецької фільтрувальної станції

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілу навколо Донецької фільтрувальної станції. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Минулого тижня місія зафіксувала щонайменше 600 порушень припинення вогню в радіусі 15 км навколо Донецької фільтрувальної станції. В результаті недотримання (режиму припинення вогню, - ред.) ДФС довелося закрити на цьому тижні", - зазначив Хуг.

Hug: Last week SMM recorded at least 600 ceasefire violations in 15km radius around #Donetsk Filtration Station. As a result of non-compliance by the side, the DFS had to be shutdown this week #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли. За заявою компанії "Вода Донбасу", ввечері 6 червня в результаті бойових дій Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена. Станом на 8 червня вода не подається в Авдіївку і ще кілька населених пунктів Донецької області.