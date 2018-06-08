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Миссия ОБСЕ готова содействовать запуску Донецкой фильтровальной станции

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 13:29
Фото: Александр Хуг (osce.org/Jonathan Perfect)
Фото: Александр Хуг (osce.org/Jonathan Perfect)

Хуг призывает стороны договориться о безопасности работников ДФС  

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать запуску Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.  

"Авдеевка в ближайшие дни будет без питьевой воды, как и районы Ясиноватой и Донецка. У обеих сторон есть все, чтобы предотвратить это. Они должны срочно договориться о плане действий для безопасного доступа работников на Донецкую фильтровальную станцию. Миссия ОБСЕ готова содействовать любому предложению", - заявил Хуг.

 

Напомним, ранее Хуг отметил, что миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции. Отметим, По состоянию на 8 июня вода не подается в Авдеевку и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

 

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, фильтровальные станции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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