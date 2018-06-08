Хуг призывает стороны договориться о безопасности работников ДФС

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать запуску Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Авдеевка в ближайшие дни будет без питьевой воды, как и районы Ясиноватой и Донецка. У обеих сторон есть все, чтобы предотвратить это. Они должны срочно договориться о плане действий для безопасного доступа работников на Донецкую фильтровальную станцию. Миссия ОБСЕ готова содействовать любому предложению", - заявил Хуг.

Hug: Avdiivka will be out of drinking water in coming days. Parts of Yasynuvata & Donetsk city too. The sides have it in their hands to prevent this.They need to agree with no delay on plan & action for safe & secure access for DFS workers. SMM ready to facilitate any proposal — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Напомним, ранее Хуг отметил, что миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала не менее 600 обстрелов вокруг Донецкой фильтровальной станции. Отметим, По состоянию на 8 июня вода не подается в Авдеевку и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.