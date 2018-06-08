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Місія ОБСЄ готова сприяти запуску Донецької фільтрувальної станції

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 13:29
Фото: Олександр Хуг (osce.org/Jonathan Perfect)
Фото: Олександр Хуг (osce.org/Jonathan Perfect)

Хуг закликає сторони домовитися про безпеку працівників ДФС

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова сприяти запуску Донецької фільтрувальної станції. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Авдіївка в найближчі дні буде без питної води, як і райони Ясинуватої та Донецька. В обох сторін є все, щоб запобігти це. Вони повинні терміново домовитися про план дій для безпечного доступу працівників на Донецьку фільтрувальну станцію. Місія ОБСЄ готова сприяти будь-якій пропозиції", - заявив Хуг.

 

Нагадаємо, раніше Хуг зазначив, що місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілів навколо Донецької фільтрувальної станції. Зазначимо, станом на 8 червня вода не подається в Авдіївку та ще кілька населених пунктів Донецької області.

 

На Донбасі у травні в результаті обстрілів загинули 11 мирних жителів, - Хуг
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, фильтровальные станции  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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