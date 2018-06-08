Хуг закликає сторони домовитися про безпеку працівників ДФС

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова сприяти запуску Донецької фільтрувальної станції. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Авдіївка в найближчі дні буде без питної води, як і райони Ясинуватої та Донецька. В обох сторін є все, щоб запобігти це. Вони повинні терміново домовитися про план дій для безпечного доступу працівників на Донецьку фільтрувальну станцію. Місія ОБСЄ готова сприяти будь-якій пропозиції", - заявив Хуг.

Hug: Avdiivka will be out of drinking water in coming days. Parts of Yasynuvata & Donetsk city too. The sides have it in their hands to prevent this.They need to agree with no delay on plan & action for safe & secure access for DFS workers. SMM ready to facilitate any proposal — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше Хуг зазначив, що місія ОБСЄ за тиждень зафіксувала не менше 600 обстрілів навколо Донецької фільтрувальної станції. Зазначимо, станом на 8 червня вода не подається в Авдіївку та ще кілька населених пунктів Донецької області.