Сьогодні ввечері було відновлено функціонування Донецької фільтрувальної станції

Місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для покращення добробуту населення Донбасу. Про це йдеться в повідомленні місії в Facebook.

"Місія готова сприяти подальшому діалогу і зусиллям, необхідним для поліпшення благополуччя цивільного населення, яке страждає від конфлікту в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, завдяки діалогу за сприяння місії ОБСЄ сьогодні ввечері було відновлено функціонування Донецької фільтрувальної станції. Так, понад 300 тис. жителів Авдіївки, Ясинуватоъ та інших населених пунктів, у разі дотримання сторонами режиму перемир'я, отримають водопровідну воду.

This evening Donetsk Filtration Station resumed its operations as a result of a dialogue facilitated by the OSCE SMM.... Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що водопостачання в Авдіївці (Донецька область) буде відновлено до ранку 10 червня 2018 року.