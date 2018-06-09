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Місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для покращення добробуту населення Донбасу

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 22:00
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Сьогодні ввечері було відновлено функціонування Донецької фільтрувальної станції

Місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для покращення добробуту населення Донбасу. Про це йдеться в повідомленні місії в Facebook.

"Місія готова сприяти подальшому діалогу і зусиллям, необхідним для поліпшення благополуччя цивільного населення, яке страждає від конфлікту в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, завдяки діалогу за сприяння місії ОБСЄ сьогодні ввечері було відновлено функціонування Донецької фільтрувальної станції. Так, понад 300 тис. жителів Авдіївки, Ясинуватоъ та інших населених пунктів, у разі дотримання сторонами режиму перемир'я, отримають водопровідну воду.

 

This evening Donetsk Filtration Station resumed its operations as a result of a dialogue facilitated by the OSCE SMM....

Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що водопостачання в Авдіївці (Донецька область) буде відновлено до ранку 10 червня 2018 року.

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Теги публікації: ОБСЄ, Авдіївка, Донбас, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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