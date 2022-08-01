Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в конфликт: названо условие

Международные силы безопасности в Косово (KFOR) заявили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность в Косово окажется под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter миссии KFOR.
"НАТО продолжает поддерживать нормализацию отношений между Приштиной и Белградом с посредничеством ЕС и призывает все стороны продолжать переговорный процесс", - говорится в заявлении.
В KFOR также заявили, что в случае необходимости будут приняты меры для сохранения спокойной и безопасной обстановки в Косово на все времена в соответствии с мандатом ООН.
Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.
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