Миссия НАТО в Косово готова вмешаться в конфликт: названо условие

Международные силы безопасности в Косово (KFOR) заявили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность в Косово окажется под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter миссии KFOR.

"НАТО продолжает поддерживать нормализацию отношений между Приштиной и Белградом с посредничеством ЕС и призывает все стороны продолжать переговорный процесс", - говорится в заявлении.

В KFOR также заявили, что в случае необходимости будут приняты меры для сохранения спокойной и безопасной обстановки в Косово на все времена в соответствии с мандатом ООН.