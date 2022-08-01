Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову

Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) заявили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter місії KFOR.

"НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес", - йдеться в заяві. У KFOR також заявили, що в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.