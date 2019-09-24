Миссия МВФ в Украине оценила проект госбюджета-2020

Руководитель Миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Такое мнение глава Миссии МВФ в Украине высказал в ходе встречи с главой парламента Дмитрием Разумковым.

Так, ван Роден отметил положительные изменения в экономике страны. По его словам, Украина смогла выйти из глубокого экономического кризиса, и сейчас появляются новые возможности для внедрения ряда структурных реформ.

"По мнению Рона ван Родена, очень важно сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и независимость Национального банка Украины. Он также положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная рада Украины поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг", - указано в сообщении.

Напомним, 20 сентября Верховная рада Украины приняла к дальнейшему рассмотрению проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Как писало РБК-Украина ранее, почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга. Министр финансов Оксана Маркарова ожидает, что к концу 2020-го долг Украины по отношению к ВВП удастся снизить до 46,7%.

Добавим также, нардепы нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", о чем заявил первый замглавы ВР Руслан Стефанчук. По его словам, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".