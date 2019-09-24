Місія МВФ в Україні оцінила проект держбюджету-2020

Керівник Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден оцінив проект державного бюджету України на 2020 рік. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Таку думку глава Місії МВФ в Україні висловив у ході зустрічі з главою парламенту Дмитром Разумковим.

Так, ван Роден відзначив позитивні зміни в економіці країни. За його словами, Україна змогла вийти з глибокої економічної кризи, і зараз з’являються нові можливості для запровадження низки структурних реформ.

"На переконання Рона ван Родена, дуже важливо зберегти досягнуту макроекономічну стабільність і незалежність Національного банку України. Він також позитивно оцінив розроблений проект державного бюджету на 2020 рік і висловив сподівання на те, що Верховна Рада України підтримає цей проект. Представник МВФ також запевнив у подальшій співпраці та наданні необхідних консалтингових послуг", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада України прийняла до подальшого розгляду проект закону про державний бюджет на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна раніше, майже третина державного бюджету на 2020 рік спрямована на обслуговування державного боргу. Міністр фінансів Оксана Маркарова очікує, що на кінець 2020 року борг України по відношенню до ВВП вдасться знизити до 46,7%.

Додамо також, нардепи знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", про що заявив перший замглави ВР Руслан Стефанчук. За його словами, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня "викликає питання".