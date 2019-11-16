Місія МВФ розраховує на прискорення реформ в Україні

Фото: місія МВФ (kmu.gov.ua)

Місія МВФ провела зустріч з Гончаруком і Маркаровою

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розраховує на прискорення реформ в Україні. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками зустрічі місії МВФ з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

Повідомляється, що на зустрічі з представниками уряду України керівник місії Рон ван Роден і економіст місії Габор Пула обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

"Україна продемонструвала і продовжує демонструвати швидке і успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також прийняв за основу і в цілому закон про анбандлінг. Тому ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування", - зазначив Гончарук.

Ван Роден, у свою чергу, відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела останнім часом, і висловив сподівання на підтримку і прискорення їх темпу.

Нагадаємо, раніше директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявляв, що дискусії між Міжнародним валютним фондом і Україною про нову програму співпраці тривають.