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Миссии под угрозой. NASA может столкнуться с дефицитом астронавтов

Автор: Сергей Пышкин

Численность астронавтов NASA уменьшается каждый год. Это может поставить под угрозу будущие космические миссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space News.

Согласно отчету NASA, в начале 2022 года в агентстве работают 44 астронавта. Уже вскоре их количество может стать ниже "минимальных необходимых требований" для поддержки миссии Международной космической станции и "Артемиды".

Еще в 2000 году - количество астронавтов составило почти 150. Впрочем, сегодняшняя количество кадров является наименьшей начиная с 1970-го года.

Чтобы решить эту проблему - NASA объявила 6 декабря набор новых специалистов и начала в январе их двухлетнее обучение. Впрочем, пока они получат право на полеты, то есть в 2024 году - агентству придется бороться с "истощением" собственного корпуса.

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NASAСоединенные Штаты Америки