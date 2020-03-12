В Миссии ООН рассказали, как пытают людей на Донбассе

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Большинство опрошенных задерживали вооруженные мужчины в балаклавах и камуфляжной форме

По состоянию на 15 февраля 2020 года миссия ООН опросила 17 из 25 освобожденных в ходе обмена пленными украинцев, которые рассказали о пытках на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет мисии.

Показания подтвердили устойчивую тенденцию произвольных задержаний, которые часто составляли насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение с задержанными на территории, контролируемой "ЛНР". Пытки и жестокое обращение были широко распространены на начальном этапе содержания под стражей.

Большинство опрошенных задерживали вооруженные мужчины в балаклавах и камуфляжной форме, которые не называли себя, им завязывали глаза или надевали мешок на голову и наручники.

Несколько человек сообщили, что их подвергли избиению и ударам электрическим током или угрожали насилием после того, как их лишили возможности двигаться. Например, после задержания одного человека нападавшие посадили в микроавтобус и подключали электрические провода до ног, шеи, ушей и половых органов, и пытали его электрическим током, требуя признался в сотрудничестве с СБУ. Во время этих пыток он потерял сознание.

Напомним, Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в около 300 масштабных уголовных процессах по фактам военных преступлений на Донбассе.