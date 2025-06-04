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Мисливець за FPV: Українські військові використовуватимуть новий дрон Chief-1

Україна, Середа 04 червня 2025 14:50
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Мисливець за FPV: Українські військові використовуватимуть новий дрон Chief-1 Фото: ЗСУ отримали на озброєння новий вид дронів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс Chief-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Вітчизняний дрон призначений для ураження літальних апаратів і живої сили ворога. Для цього апарат має модуль ураження зі шротом.

"Безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", - повідомило оборонне відомство.

Мисливець за FPV: Українські військові використовуватимуть новий дрон Chief-1

Фото: безпілотний авіаційний комплекс Chief-1 (mod.gov.ua)

FPV-дрони на війні

FPV-дрон (від англ. First Person View - "вид від першої особи") - це безпілотний літальний апарат, оснащений камерою, яка передає зображення в реальному часі.

Використовуються FPV-дрони на фронті як дешеві засоби ураження техніки та особового складу. Зазвичай їх перетворюють на саморобний засіб доставки вибухівки та засобів ураження.

Також, бомбери, або дрони бомбардувальники, спеціально розроблені для виконання завдань у сфері військово-стратегічного планування та повітряної атаки. Двигун і велика дальність польоту дають змогу діяти на великій території.

Зазначимо, ворог використовую FPV-дрони для ударів по українським містам. Зокрема, у травні цього року російська армія застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ для удару по Харкову.

Також ми писали, що у травні українські прикордонники знищили позиції зльоту ворожих FPV-дронів на Курському напрямку.

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