Міську влада Львова звинуватили у списанні десятка бомбосховищ під час війни: що відомо

У 2020 році Львівський виконком під керівництвом мера міста Андрія Садового списує 4 захисні споруди, у тому числі бомбосховище молокозаводу через "неможливість та недоцільність утримання під час нової забудови". На той час саме бомбосховище належало Фонду держмайна, але той його продає.

Таким чином фірма, яка забудовує Львівський молокозавод, отримала право забудувати всю його територію, включаючи бомбосховища.

Загалом, за підрахунками журналістів, за подібною чи схожою схемою місто залишилося приблизно без 10 бомбосховищ.

Перевірка укриттів

У Києві перевірили близько 73% укриттів, причому більшість із них залишаються без вільного доступу.

Зазначимо, що перевірку укриттів у столиці та в цілому по Україні ініціювали після того, як під час російської атаки по Києву в Деснянському районі загинули троє людей. Вони не змогли потрапити до бомбосховища в поліклініці, оскільки його було закрито.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за цим фактом. Суд заарештував охоронця поліклініки та відправив під домашній арешт керівника поліклініки, його заступника з технічної частини та заступника голови Деснянської районної адміністрації.

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