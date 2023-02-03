Міськрада Івано-Франківська просить Кабмін дозволити жінкам-депутатам виїжджати за кордон

Міська рада Івано-Франківська просить уряд дозволити жінкам-депутатам виїжджати за кордон. Це пояснюють тим, що більшість жінок у міськрадах працюють на громадських засадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Івано-Франківську міську раду в Facebook.

Депутати Івано-Франківська просять Кабмін пояснити постанову №69 щодо виїзду чиновників за кордон. Міськрада зазначає, що дана заборона обмежує волонтерську діяльність працівниць органів місцевого самоврядування. Крім того, депутатки місцевих рад працюють на громадських засадах і не є військовозобов'язаними.

"За даними ЦВК, жінок серед місцевих депутатів загалом 37%. Станом на 2020 рік, депутатками рад різних рівнів були 15 633 жінок. З них 9,5 тисяч - це сільські і селищні депутатки. Саме у селах відсоток жінок в місцевих радах найбільший. При цьому депутати місцевих рад не отримують за свою роботу заробітної плати. Також, вони не є державними службовцями", - пояснюють у міськраді.

Також в Івано-Франківську зазначили, що на місцевому рівні не прийнято оформлювати відрядження для депутатів для виїзду за кордон, оскільки більшість з них працюють в інших установах.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє під час війни чиновникам покидати Україну без поважних причин. Виїхати можна лише у службові відрядження.

Також дана заборона стосується і чиновників, які непридатні до військової служби.

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