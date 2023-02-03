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Горсовет Ивано-Франковска просит Кабмин разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу

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Ивано-Франковск, Пятница 03 февраля 2023 15:53
Горсовет Ивано-Франковска просит Кабмин разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу Фото: в Ивано-Франковске просят разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городской совет Ивано-Франковска просит правительство разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу. Это объясняют тем, что большинство женщин в горсоветах работают на общественных началах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет в Facebook.

Депутаты Ивано-Франковска просят Кабмин объяснить постановление №69 о выезде чиновников за границу. Горсовет отмечает, что данный запрет ограничивает волонтерскую деятельность работниц органов местного самоуправления. Кроме того, депутаты местных советов работают на общественных началах и не являются военнообязанными.

"По данным ЦИК, женщин среди местных депутатов в общей сложности 37%. По состоянию на 2020 год, депутатами советов разных уровней были 15 633 женщин. Из них 9,5 тысячи - это сельские и поселковые депутаты. Именно в селах процент женщин в местных советах наибольший. При этом депутаты местных советов не получают за свою работу заработной платы. Также они не являются государственными служащими", - объясняют в горсовете.

Также в Ивано-Франковске отметили, что на местном уровне не принято оформлять командировки для депутатов для выезда за границу, поскольку большинство из них работают в других учреждениях.

Напомним, Кабмин принял постановление, запрещающее во время войны чиновникам покидать Украину без уважительных причин. Уехать можно только в служебные командировки.

Также данный запрет касается и чиновников, непригодных к военной службе.

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