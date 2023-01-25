Міська рада Дніпра ухвалила виплати по 1 млн гривень мешканцям, чиє житло зруйнувала армія РФ

Нинішнє рішення сесії подвоїло суму відшкодувань, яка була ухвалена восени минулого року.

"Прошу всіх сконцентруватися на тому, що ми і далі будемо цю допомогу якось посилювати. Може, адресно - якщо новий керівник області не дотримається даних раніше обіцянок облдержадміністрації додати гроші до наших виплат", - сказав Філатов, звертаючись до депутатів.

Отримати свої гроші люди, чиї квартири і приватні будинки понівечили російські терористи, зможуть після всіх обстежень та інструментальних оцінок. Із поданням та оформленням документів на виплати допоможуть в адміністраціях районів.

Філатов наголосив: місто робить усе, щоб люди мали більші грошові виплати і не лише з бюджету. Це не тільки перемовини з облдержадміністрацією, а і взаємодія з відповідальним бізнесом та містами-побратимами Дніпра.