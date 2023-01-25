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Горсовет Днепра утвердила выплаты по 1 млн гривен жителям, чье жилье разрушила армия РФ

Фото: городской совет Днепра принял выплаты по 1 млн грн жителям, чье жилье разрушила армия РФ
Автор: Илона Свиридова

В ходе 33-й сессии 25 января депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до 1 млн грн за разрушенное жилье единым платежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Нынешнее решение сессии удвоило сумму возмещений, принятую осенью прошлого года.

"Прошу всех сконцентрироваться на том, что мы и дальше будем эту помощь как-то усиливать. Может, адресно - если новый руководитель области не сдержит данные ранее обещаний облгосадминистрации добавить деньги к нашим выплатам", - сказал Филатов, обращаясь к депутатам.

Получить свои деньги люди, чьи квартиры и частные дома изуродовали российские террористы, смогут после всех обследований и инструментальных оценок. С представлением и оформлением документов в рассрочку помогут в администрациях районов.

Филатов подчеркнул: город делает все, чтобы у людей были большие денежные выплаты и не только из бюджета. Это не только переговоры с облгосадминистрацией, но и взаимодействие с ответственным бизнесом и городами-побратимами Днепра.

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ДнепрБорис ФилатовЖилье