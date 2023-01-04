Місія ООН розпочала в Конго нову операцію на тлі ескалації конфлікту

Місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго, відома як MONUSCO, розпочала нову операцію із захисту цивільного населення у провінції Північне Ківу на сході країни, де триває конфлікт.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву MONUSCO, оприлюднену в Twitter місії.

"Бригада силового втручання розпочала операцію LINDA NJIA (Захистити дорогу) для максимального захисту цивільних осіб у Північному Ківу", - йдеться у публікації.

Такого кроку було зроблено незабаром після відновлення бойових дій у неділю, 1 січня, між Збройними силами ДР Конго та повстанським угрупованням "М23" за 70 км на північ від Гоми, столиці Північного Ківу.

У місії додали, що MONUSCO та конголезька армія посилюють польові патрулі для протидії пересуванням збройних груп повстанців.

За даними ООН, захист цивільного населення на сході Конго залишається серйозною проблемою. Так, збройний конфлікт між повстанцями "М23" та конголезькою армією призвів до масового переміщення населення в регіоні, коли тисячі людей залишили свої будинки.

Як заявив DW офіційний представник MONUSCO Хаді Ло Ндей. миротворці підтримують кроки, спрямовані на виконання рішень міні-саміту в Луанді. Він додав, що "суворе виконання рішень (саміту) зведе до мінімуму збройні зіткнення в Північному Ківу і тим самим сприятиме захисту мирних жителів та поверненню переміщених осіб до місць їх походження".

Йдеться про зустріч на найвищому рівні, яка відбулася в листопаді 2022 року в Луанді між конголезькою та руандійською владою, і завершилася угодою про "негайне припинення вогню". Також сторони домовилися вимагати "негайного виведення повстанців "М23" з окупованих територій".

Повстанці 23 грудня минулого року під сильним міжнародним тиском передали місто Кібумба регіональним збройним силам як "жест доброї волі", проте місцеві фермери стверджують, що "M23" все ще залишаються там.

Напруженість між Конго та Руандою через "M23" час від часу спалахує, при цьому конголезька армія постійно звинувачує сусідню країну у озброєнні повстанців.