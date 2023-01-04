Миссия ООН начала в Конго новую операцию на фоне эскалации конфликта

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по стабилизации в Демократической Республике Конго, известная как MONUSCO, начала новую операцию по защите гражданского населения в провинции Северное Киву на востоке страні, где продолжается конфликт.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой заявление MONUSCO, обнародованное в Twitter миссии.

"Бригада силового вмешательства начала операцию LINDA NJIA (Защитить дорогу) для максимальной защиты гражданских лиц в Северном Киву", - говорится в публикации.

Такой шаг был предпринят вскоре после возобновления боевых действий в воскресенье, 1 января, между Вооруженными силами ДР Конго и повстанческой группировкой "М23" в 70 км к северу от Гомы, столицы Северного Киву.

В миссии добавили, что MONUSCO и конголезская армия усиливают полевые патрули для противодействия передвижениям вооруженных групп повстанцев.

По данным ООН, защита гражданского населения на востоке Конго остается серьезной проблемой. Так, вооруженный конфликт между повстанцами "М23" и конголезской армией привел к массовому перемещению населения в регионе, когда тысячи людей покинули свои дома.

Как заявил DW официальный представитель MONUSCO Хади Ло Ндей. миротворцы поддерживают шаги, направленные "на выполнение решений мини-саммита в Луанде". Он добавил, что "строгое выполнение решений (саммита) сведет к минимуму вооруженные столкновения в Северном Киву и тем самым будет способствовать защите мирных жителей и возвращению перемещенных лиц в места их происхождения".

Речь идет о встрече на высшем уровне, которая состоялась в ноябре 2022 года в Луанде между конголезскими и руандийскими властями, и завершилась соглашением о "немедленном прекращении огня". Также стороны договорились потребовать "немедленного вывода повстанцев "М23" с оккупированных территорий".

Повстанцы 23 декабря прошлого года под сильным международным давлением передали город Кибумба региональным вооруженным силам в качестве "жеста доброй воли", однако местные фермеры утверждают, что "M23" все еще остаются там.

Напряженность между Конго и Руандой из-за "M23" время от времени вспыхивает, при этом конголезская армия постоянно обвиняет соседнюю страну в вооружении повстанцев.