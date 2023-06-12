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Місія ООН очікує гарантії від Росії для відвідування лівого берега Херсонської області, - МЗС

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Понеділок 12 червня 2023 21:09
Місія ООН очікує гарантії від Росії для відвідування лівого берега Херсонської області, - МЗС Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Організація Об'єднаних Націй готова направити спеціальну місію для допомоги постраждалим унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонської області. Для цього ООН очікує гарантій безпеки від РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, наразі ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правому березі Херсонської області.

Кулеба повідомив, що вже сформовано місію ООН, яка готова вирушити на лівий берег регіону.

"Згідно з нашою домовленістю, якої ми досягли минулого четверга з ООН... така місія сформована, вони направили запит на отримання гарантій безпеки Україні та Росії. Україна такі гарантії миттєво надала. Росія поки що відповіді не надала", - заявив Кулеба.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти навмисне підірвали Каховську ГЕС, після чого Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, постраждав і сам Херсон. Особливо важка ситуація на окупованому лівому березі регіону.

Уряд України заявляв, що окупанти не займаються питанням евакуації українського населення. Згодом стало відомо, що окупанти вбивають тих, хто намагається покинути затоплені міста.

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