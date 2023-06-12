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Миссия ООН ожидает гарантии от России для посещения левого берега Херсонской области, - МИД

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Понедельник 12 июня 2023 21:09
Миссия ООН ожидает гарантии от России для посещения левого берега Херсонской области, - МИД Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Организация Объединенных Наций готова направить специальную миссию для помощи пострадавшим в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на левобережье Херсонской области. Для этого ООН ожидает гарантий безопасности от РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, в настоящее время ООН и Международный комитет Красного Креста начали поставлять гуманитарную помощь пострадавшему населению на правом берегу Херсонской области.

Кулеба сообщил, что уже сформирована миссия ООН, которая готова отправиться на левый берег региона.

"Согласно нашей договоренности, которой мы достигли в прошлый четверг с ООН... такая миссия сформирована, они направили запрос на получение гарантий безопасности Украине и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Россия пока ответ не предоставила", - заявил Кулеба.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты умышленно подорвали Каховскую ГЭС, после чего Херсонскую область начало затапливать. Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой, пострадал и сам Херсон. Особенно тяжелая ситуация на оккупированном левом берегу региона.

Правительство Украины заявляло, что оккупанты не занимаются вопросом эвакуации украинского населения. Впоследствии стало известно, что оккупанты убивают тех, кто пытается покинуть затопленные города.

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Война России против Украины Дмитрий Кулеба ООН
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