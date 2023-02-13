Місія МВФ в Україні розпочала роботу: що планується обговорити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови постійного представництва фонду Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - заявив Степанян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що місія МВФ в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми обговорить повноцінну кредитну програму. Засідання експертів фонду разом з представниками української влади планувалося у Варшаві.

Нагадаємо, в грудні Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.