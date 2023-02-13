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Місія МВФ в Україні розпочала роботу: що планується обговорити

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 08:47
Місія МВФ в Україні розпочала роботу: що планується обговорити Фото: МВФ направив в Україну місію (www.imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні 13 лютого розпочала роботу. Планується обговорити виконання вимог Моніторингової програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови постійного представництва фонду Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", - заявив Степанян.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що місія МВФ в середині лютого проведе аналіз виконання Україною моніторингової програми обговорить повноцінну кредитну програму. Засідання експертів фонду разом з представниками української влади планувалося у Варшаві.

Нагадаємо, в грудні Міжнародний валютний фонд схвалив чотиримісячну моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.

Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що МВФ розглядає ухвалення багаторічної програми з Україною з обсягом фінансування 16 млрд доларів

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