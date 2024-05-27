Місія МВФ починає роботу: який транш кредиту може отримати Україна

Делегація Національного банку на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним відбула до Варшави, де 27 травня починає працювати Місія Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-службі, до Варшави для переговорів прибуде українська делегація.
"За успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад 2,2 млрд доларів, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 7,6 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня у Києві працювала команда Міжнародного валютного фонду, яку очолював голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер. Дискусії фокусувалися на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади.
Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена в березні 2023 року. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів, у тому числі на 880 млн доларів в березні.
За програмою Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів про виділення 122 млрд доларів до 2027 року.
У МВФ сподіваються, що угода щодо четвертого перегляду може бути винесена на затвердження Ради директорів до кінця червня. У 2024 році Україна отримає близько 5,4 млрд доларів.