Мишель о войне на Донбассе: это реальность, за которую стыдно

Он отметил, что на Донбассе продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди.

"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - заявил Мишель.

Глава Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат "нормандской четверки" и работу Трехсторонней контактной группы, чтобы принести мир людям Донбасса", - добавил Мишель.