Мішель про війну на Донбасі: це реальність, за яку соромно

Він зазначив, що на Донеччині продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив Мішель.

Голова Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

"Ми докладаємо всі зусилля, щоб підтримати формат "нормандської четвірки" і роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу", - додав Мішель.