Мишель о войне на Донбассе: это реальность, за которую стыдно

Глава Совета Европы Шарль Мишель назвал войну на Донбассе реальностью, за которую стыдно. По его словам, Европейский союз делает все возможное, чтобы на Донбассе наступил мир.

Об этом Мишель заявил во время визита Донбасса вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что на Донбассе продолжают гибнуть и жить в чрезвычайно сложных условиях люди.

"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - заявил Мишель.

Глава Совета Европы заявил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат "нормандской четверки" и работу Трехсторонней контактной группы, чтобы принести мир людям Донбасса", - добавил Мишель.