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Мішель про війну на Донбасі: це реальність, за яку соромно

Новость на русском → Сєвєродонецьк, Вівторок 02 березня 2021 15:35
Мішель про війну на Донбасі: це реальність, за яку соромно Фото: Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Голова Ради Європи Шарль Мішель назвав війну на Донбасі реальністю, за яку соромно. За його словами, Європейський союз робить все можливе, щоб на Донбасі настав мир.

Про це Мішель заявив під час візиту Донбасу разом з президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що на Донеччині продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив Мішель.

Голова Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

"Ми докладаємо всі зусилля, щоб підтримати формат "нормандської четвірки" і роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу", - додав Мішель.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пов'язав загострення на Донбасі з введенням санкцій проти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також РБК-Україна писало, що представник ОРДЛО Сергій Гармаш заявив, що українська делегація в ТКГ на сьогоднішніх переговорах піддалася тиску з боку представника ОБСЄ.

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