Мішель про війну на Донбасі: це реальність, за яку соромно

Голова Ради Європи Шарль Мішель назвав війну на Донбасі реальністю, за яку соромно. За його словами, Європейський союз робить все можливе, щоб на Донбасі настав мир.

Про це Мішель заявив під час візиту Донбасу разом з президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що на Донеччині продовжують гинути і жити в надзвичайно складних умовах люди.

"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив Мішель.

Голова Ради Європи заявив, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

"Ми докладаємо всі зусилля, щоб підтримати формат "нормандської четвірки" і роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу", - додав Мішель.