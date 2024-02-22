Мішель та Зеленський обговорили фінансову та військову підтримку України

Як розповів Мішель, його розмова із Зеленським була присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили 10-ту річницю окупації Криму.

"Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно. Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Доля України в ЄС", - написав Мішель.

Вступу України в ЄС

У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.

Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

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