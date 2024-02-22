RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мишель и Зеленский обсудили финансовую и военную поддержку Украины

Фото: председатель Совета ЕС Шарль Мишель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Как рассказал Мишель, его разговор с Зеленским был посвящен второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Также они обсудили 10-ю годовщину оккупации Крыма.

"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины в ЕС", - написал Мишель.

Вступление Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.

Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийШарль МишельВойна России против Украины