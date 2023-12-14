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Мішель розповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС

Фото: президент Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз може почати переговори про вступ України до блоку в березні 2024 року.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми почнемо переговори... У березні буде опубліковано звіт, і на його основі ми ухвалимо рішення в березні", - заявив він. 

Мішель додав, що початок переговорів надзвичайно важливий і ЄС хоче підтримати Україну.

"Це дуже потужний політичний сигнал, це дуже потужне політичне рішення, і сьогодні і сьогодні ввечері я думаю, що народ України - ми на його боці, і це рішення, ухвалене країнами-членами, є надзвичайно важливим для Європейського Союзу", - заявив він. 

Відповідаючи на запитання про те, як було ухвалено рішення з огляду на погрозу Орбана накласти вето на дозвіл переговорів, він послався на правила Європейської ради, які вимагають одностайності під час ухвалення подібних рішень. 

"Ми багато працювали, щоб захистити Європейську раду. Було важливо, щоб жодна з країн-членів не виступила проти рішення, і саме тому ми змогли зробити цю заяву сьогодні ввечері", - додав він.

Початок переговорів України щодо вступу до ЄС

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту вирішили підтримати початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Раніше була можливість, що Угорщина накладе вето на таку ініціативу, але цього так і не сталося. Журналісти пишуть, що прем’єр Віктор Орбан залишив зал під час голосування.

Поки що невідомо, коли точно розпочнеться сам процес переговорів.

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