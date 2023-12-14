Мишель рассказал, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

"Мы начнем переговоры... В марте будет опубликован отчет, и на его основе мы примем решение в марте", - заявил он.

Мишель добавил, что начало переговоров чрезвычайно важно и ЕС хочет поддержать Украину.

"Это очень мощный политический сигнал, это очень мощное политическое решение, и сегодня и сегодня вечером я думаю, что народ Украины - мы на его стороне, и это решение, принятое странами-членами, чрезвычайно важно для Европейского союза", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, как было принято решение, учитывая угрозу Орбана наложить вето на разрешение переговоров, он сослался на правила Европейского совета, которые требуют единогласия при принятии подобных решений.

"Мы много работали, чтобы защитить Европейский совет. Было важно, чтобы ни одна из стран-членов не выступила против решения, и именно поэтому мы смогли сделать это заявление сегодня вечером", - добавил он.

Начало переговоров Украины для вступления в ЕС

14 декабря лидеры стран Европейского союза в ходе саммита решили поддержать начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Ранее была вероятность, что Венгрия наложит вето на такую инициативу, но этого так и не случилось. Журналисты пишут, что премьер Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

Пока неизвестно, когда точно начнется сам процесс переговоров.

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