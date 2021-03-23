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Мишель поговорил с Путиным перед саммитом ЕС. Коснулся вопроса Украины

Автор: Даша Харченко

Перед заседанием Совета Европы состоялся телефонный разговор между президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным. Затронули и тему Минских соглашений.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Президент Евросовета выразил мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам.

"С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - говорится в сообщении.

Также Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить оппозиционера Алексея Навального и провести прозрачное расследование покушения на него.

Напомним, саммит Европейского союза, запланированный на 25-26 марта, пройдет в онлайн-формате из-за вспышки COVID-19 в странах. На саммите будет рассматриваться вопрос будущих взаимоотношений между ЕС и Российской Федерацией.

Также в понедельник, 22 марта, в Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китай, Северной Кореи из-за нарушения прав человека.

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Новости Украины Владимир ПутинЕвросоюзминские соглашения
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