Мишель анонсировал создание трастового фонда солидарности с Украиной

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после встречи с президентом Владимиром Зеленским о плане запуска трастового фонда солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на общий брифинг лидеров .

ЕС 5 мая объявит о начале работы фонда. По словам Мишеля, МВФ и другие финансовые организации также мобилизуют средства для социальных выплат Украины.

"Несколько недель назад, во время телефонного разговора, мы решили создать трастовый фонд солидарности с Украиной. Это будет донорская международная конференция с Польшей, Швецией при поддержке Еврокомиссии и всех стран-членов ЕС", – рассказал председатель Евросовета.

Ранее Мишель озвучил сроки подготовки выводов Еврокомиссии по украинской заявке на вступление в ЕС. Сейчас на уровне лидеров стран-членов идет обмен мнениями о возможном присоединении Украины.