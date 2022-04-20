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Мишель анонсировал создание трастового фонда солидарности с Украиной

Фото: Шарль Мишель в Киевской области (в центре) (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Антон Федорцив

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после встречи с президентом Владимиром Зеленским о плане запуска трастового фонда солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общий брифинг лидеров.

ЕС 5 мая объявит о начале работы фонда. По словам Мишеля, МВФ и другие финансовые организации также мобилизуют средства для социальных выплат Украины.

"Несколько недель назад, во время телефонного разговора, мы решили создать трастовый фонд солидарности с Украиной. Это будет донорская международная конференция с Польшей, Швецией при поддержке Еврокомиссии и всех стран-членов ЕС", – рассказал председатель Евросовета.

Ранее Мишель озвучил сроки подготовки выводов Еврокомиссии по украинской заявке на вступление в ЕС. Сейчас на уровне лидеров стран-членов идет обмен мнениями о возможном присоединении Украины.

К слову, Соединенные Штаты расширили санкции против РФ за войну против Украины.

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