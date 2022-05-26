Миру грозит сахарный кризис: в чем причина

Индия, один из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции, приняла решение ограничить продажу сахара на международных рынках после запрета экспорта пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

В заявлении правительства Индии говорится, что ограничение экспорт сахара до 10 млн тонн на маркетинговый сезон продлится до сентября, чтобы держать цены под контролем.

Продавцов в стране попросили получить "специальное разрешение" от властей на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.

Индия является крупнейшим в мире производителем сахара и вторым по величине экспортером после Бразилии. Переход к ограничению экспорта происходит в то время, когда годовая розничная инфляция в третьей по величине экономике Азии достигла 7,8% в апреле, что является самым высоким уровнем почти за восемь лет.