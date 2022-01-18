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Миру грозит эра глобальных пандемий, - премьер Израиля

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что человечество может столкнуться с другими инфекционными заболеваниями и войти в эру глобальных пандемий. Это может произойти после того, как мир победит COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Даже если COVID-19 исчезнет, есть вероятность, что мы потом вступим в эру глобальных пандемий", - допустил он.

Напомним, гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет.

При этом американские ученые предупреждают, что стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир.

В то время как в Европейском Союзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа, которая получила название "твиндемия".

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ИзраильПандемия коронавируса