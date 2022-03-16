Мировым рынкам придется адаптироваться к отсутствию товаров из России и Украины, - Glencore

Мировым товарным рынкам придется адаптироваться к отсутствию поставок из России и Украины. Глобальная горнодобывающая и сырьевая компания Glencore заявила, что это может привести к росту цен на сырье и затрат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Со временем глобальные торговые потоки сырьевых товаров должны будут адаптироваться к недоступности некоторых или всех российских/украинских поставок из-за повреждения инфраструктуры, санкций или этических соображений", - заявили в Glencore.

Вторжение России в Украину вызвало хаос на товарных рынках.

Россия является ключевым поставщиком нефти, природного газа, угля, алюминия и никеля, а Украина является крупным производителем и экспортером зерна. Glencore отмечает, что волатильность всех этих товаров резко возросла.

По словам Glencore, неопределенность в отношении поставок товаров может привести к росту цен на сырье и затрат, что вызовет проблемы с доступностью финансирования для обеспечения доступа к сырью.

"В зависимости от продолжительности конфликта и режима санкций глобальные товарные потоки могут существенно измениться по сравнению с ситуацией до 2022 года", - заявили в Glencore.

Glencore заявила, что пересматривает всю свою деятельность в России, включая доли в En+ Group и нефтяном гиганте "Роснефть". Глава "Роснефти" Игорь Сечин находится под санкциями Великобритании, Евросоюза и США.

Справедливая стоимость 10,5-процентной доли Glencore в En+ составляла 645 млн долларов, а справедливая стоимость ее 0,57-процентной доли в "Роснефти" на момент закрытия торгов 28 февраля составляла 183 млн долларов, сообщила компания.