ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світовим ринкам доведеться адаптуватися до відсутності товарів з Росії та України, - Glencore

Новость на русском →
Україна, Середа 16 березня 2022 10:55
Світовим ринкам доведеться адаптуватися до відсутності товарів з Росії та України, - Glencore Фото: Глобальна гірничодобувна та сировинна компанія Glencore (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Світовим товарним ринкам доведеться адаптуватися до відсутності поставок з Росії та України. Глобальна гірничодобувна і сировинна компанія Glencore заявила, що це може привести до зростання цін на сировину і витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"З часом глобальні торговельні потоки сировинних товарів повинні будуть адаптуватися до недоступності деяких або всіх російських / українських поставок через пошкодження інфраструктури, санкції або етичні міркування", - заявили в Glencore.

Вторгнення Росії в Україну викликало хаос на товарних ринках.

Росія є ключовим постачальником нафти, природного газу, вугілля, алюмінію і нікелю, а Україна є великим виробником і експортером зерна. Glencore зазначає, що волатильність всіх цих товарів різко зросла.

За словами Glencore, невизначеність щодо поставок товарів може призвести до зростання цін на сировину і витрат, що викличе проблеми з доступністю фінансування для забезпечення доступу до сировини.

"Залежно від тривалості конфлікту і режиму санкцій глобальні товарні потоки можуть істотно змінитися в порівнянні з ситуацією до 2022 року", - заявили в Glencore.

Glencore заявила, що переглядає всю свою діяльність в Росії, включаючи частки в En+ Group і нафтовому гіганті "Роснефть". Глава "Роснефти" Ігор Сєчін знаходиться під санкціями Великобританії, Євросоюзу і США.

Справедлива вартість 10,5-процентної частки Glencore в En + становила 645 млн доларів, а справедлива вартість її 0,57-процентної частки в" Роснефти " на момент закриття торгів 28 лютого становила 183 млн доларів, повідомила компанія.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій