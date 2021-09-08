Мировые цены на сырье пошли вниз, до конца года Украина значительно меньше заработает на экспорте, - эксперт

Период высоких цен на сырье на мировых рынках закончился, они стремительно падают. Если власть сейчас повысит налоги для экспортеров, страна недополучит валютные поступления, а экономический рост затормозится.

"Действительно, был рост цен на руду. Но Китай стал охлаждать спрос, а Китай - один из ключевых покупателей сырья на мировом рынке. И мы будем видеть определенное торможение экономического роста. Я думаю, что это ударит и по показателям ведущих металлургических компаний Украины" , - отметил Головко.

По его мнению, в такой период власть не должна повышать налоговое давление на экспортеров, как это предусмотрено инициированным им законопроектом 5600, где существенно увеличиваются налоги. Также эксперт напомнил, что подобная политика со стороны власти в 2008 году спровоцировала кризис в промышленности, когда предприятия оказались на грани остановки.

"Есть опыт 2008 года. Тогда тоже правительство пыталось, видя спекулятивный рост по всем показателям металлургии, через тарифы и другие средства забрать эти премии спекулятивно у наших производителей. Но уже через месяц, с августа 2008 года, началось торможение развития. А за два месяца в ноябре предприятия оказались на грани остановки. Поэтому надо вспомнить этот опыт правительства и убедиться, что не надо мыслить одним месяцем", - сказал Головко.,7