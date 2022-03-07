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Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня в истории

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 10:55
Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня в истории Фото: цены на продовольствие достигли рекорда (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в феврале, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО в феврале 140,7 пункта, что на 3,1 пункта выше, чем в феврале 2011 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на растительные масла ФАО возглавил рост, поднявшись на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг нового рекордного уровня. Цены растут из-за опасения снижения экспорта в Черноморском регионе.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в феврале был в среднем на 6,4%а выше, чем в январе, что было обусловлено более низким, чем ожидалось, предложением молока.

Индекс цен на зерновые ФАО увеличился на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом международные цены на кукурузу выросли на 5,1% из-за неопределенности в отношении экспорта кукурузы из Украины. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1 процента, в значительной степени отражая неопределенность в отношении глобальных потоков поставок из портов Черного моря.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 1,1% по сравнению с январем, при этом международные котировки на говядину достигли нового рекордно высокого уровня на фоне высокого мирового спроса на импорт.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 1,9% на фоне благоприятных перспектив производства в основных странах-экспортерах, таких как Индия и Таиланд.

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